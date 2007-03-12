«Авангард» – «Салават Юлаев»: Лучший бомбардир «Авангарда» Петерссон пропустит матч, Лемтюгов — в составе

Лучший бомбардир «Авангарда» Андре Петерссон пропустит четвёртый матч четвертьфинала розыгрыша Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым». На счету шведского нападающего 5 (3+2) очков в трёх играх.
В состав вернулись форварды Николай Лемтюгов, Александр Пережогин и Данил Файзуллин. Также из-за дисквалификации не примет участия в матче Ансель Галимов.
«Авангард»:
Фурх (Шилин);
Медведев – Мартынов, Кошелев – Семёнов – Михеев;
Минеев– Чудинов, Лемтюгов – Сундстрём – Пёрселл;
Березин – Дервук, Кугрышев – Фисенко – Хохряков;
Хохлов, Пережогин– Стась– Файзуллин.