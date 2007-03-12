«Авангард» – «Салават Юлаев»: Лучший бомбардир «Авангарда» Петерссон пропустит матч, Лемтюгов — в составе

Лучший бомбардир «Авангарда» Андре Петерссон пропустит четвёртый матч четвертьфинала розыгрыша Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым». На счету шведского нападающего 5 (3+2) очков в трёх играх.

В состав вернулись форварды Николай Лемтюгов, Александр Пережогин и Данил Файзуллин. Также из-за дисквалификации не примет участия в матче Ансель Галимов.

«Авангард»:

Фурх (Шилин);

Медведев – Мартынов, Кошелев – Семёнов – Михеев;

Минеев– Чудинов, Лемтюгов – Сундстрём – Пёрселл;

Березин – Дервук, Кугрышев – Фисенко – Хохряков;

Хохлов, Пережогин– Стась– Файзуллин.