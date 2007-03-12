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    «Авангард» – «Салават Юлаев»: Лучший бомбардир «Авангарда» Петерссон пропустит матч, Лемтюгов — в составе

    Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Андре Петерссон Ансель Галимов

    Лучший бомбардир «Авангарда» Андре Петерссон пропустит четвёртый матч четвертьфинала розыгрыша Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым». На счету шведского нападающего 5 (3+2) очков в трёх играх.

    В состав вернулись форварды Николай Лемтюгов, Александр Пережогин и Данил Файзуллин. Также из-за дисквалификации не примет участия в матче Ансель Галимов.

    «Авангард»:

    Фурх (Шилин);

    Медведев – Мартынов, Кошелев – Семёнов – Михеев;

    Минеев– Чудинов, Лемтюгов – Сундстрём – Пёрселл;

    Березин – Дервук, Кугрышев – Фисенко – Хохряков;

    Хохлов, Пережогин– Стась– Файзуллин.

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