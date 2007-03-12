«Авангард» – «Салават Юлаев»: Скривенс впервые сыграет в плей-офф сезона-2017/18

Канадский вратарь «Салавата Юлаева» Бен Скривенс выйдет в стартовом составе на четвёртый матч четвертьфинала розыгрыша Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Авангардом».
Кроме того, вернулся в состав капитан уфимцев Илья Зубов, а в тройке с Владимиром Ткачёвым и Антоном Бурдасовым сыграет Максим Майоров. Артём Фёдоров матч пропустит.
Состав «Салавата Юлаева»:
Вратари: Скривенс (Кареев);
Логинов – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;
Арзамасцев – Гончаров, Лисин – Зубов – Макаров;
Панин – Осипов, Ткачёв – Майоров – Бурдасов;
Елизаров – Гареев, Солодухин – Бусаров – Кузьмин.