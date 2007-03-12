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    «Авангард» – «Салават Юлаев»: Скривенс впервые сыграет в плей-офф сезона-2017/18

    Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Бен Скривенс

    Канадский вратарь «Салавата Юлаева» Бен Скривенс выйдет в стартовом составе на четвёртый матч четвертьфинала розыгрыша Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Авангардом».

    Кроме того, вернулся в состав капитан уфимцев Илья Зубов, а в тройке с Владимиром Ткачёвым и Антоном Бурдасовым сыграет Максим Майоров. Артём Фёдоров матч пропустит.

    Состав «Салавата Юлаева»:

    Вратари: Скривенс (Кареев);

    Логинов – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;

    Арзамасцев – Гончаров, Лисин – Зубов – Макаров;

    Панин – Осипов, Ткачёв – Майоров – Бурдасов;

    Елизаров – Гареев, Солодухин – Бусаров – Кузьмин.

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