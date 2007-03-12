Игроки «Нефтехимика» оштрафованы КХЛ на общую сумму 660 тысяч рублей

Спортивно-дисциплинарный комитет наложил денежные штрафы и дисквалификации на пятерых игроков «Нефтехимика» после третьего матча серии с «Трактором» (2:3).

Защитник Камиль Фазылзянов, устроивший драку, получил пять матчей дисквалификации и штраф в 100 тысяч рублей. Защитник Александр Брынцев за оскорбление судей пропустит одну игру и заплатит 200 тысяч.

Нападающий Булат Шафигуллин за драку дисквалифицирован на два матча и наказан штрафом в 150 тысяч рублей. Нападающий Ильдар Шиксатдаров за атаку в голову к двум матчам дисквалификации дополнительно заплатит от 100 до 300 тысяч.

Кроме того, защитник Дмитрий Огурцов заплатит 60 тысяч за две атаки в область головы и шеи и дополнительно 50 тысяч за второй дисциплинарный штраф в одной игре.

В сумме минимальный штраф хоккеистов составит 660 тысяч рублей.

«Нефтехимик» проигрывает в серии 0 — 3. Сегодня в Нижнекамске состоится четвертый матч. Начало в 17:00 мск.