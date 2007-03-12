Илья Брызгалов: «Василевский заслуживает не только «Везину», но и MVP сезона»

«Андрей Василевский в этом году выглядит просто феноменально. Я смотрел несколько матчей «Тампа-Бэй Лайтнинг», и то, что он творит в воротах, невероятно. Выручает команду в самые ответственные моменты. Думаю, Василевский получит «Везину». Не знаю, будут ли его рассматривать на MVP сезона, но он заслуживает и этого приза.

У Сергея Бобровского в «Коламбус Блю Джекетс» не такой яркий получается сезон, как прошлый. Но вы тоже должны понимать, что здесь много факторов влияют — помощь команды, может быть, не такая, как раньше. Бобровский старается и играет очень прилично. Сложно каждый год выглядеть феноменально, чтобы все в ладоши хлопали и с открытым ртом смотрели на твою игру. Всё-таки многое в хоккее и от удачи зависит. В прошлом году все отскоки были за Сергея, а в этом нет.

Александр Георгиев играет здорово, даёт своей команде шанс побороться за победу. В принципе, это всё, что ты можешь спрашивать со своего молодого вратаря. Георгиев, даже когда «Нью-Йорк Рейнджерс» с ним проигрывал, хорошо справлялся со своими обязанностями. Вот наконец-то выиграл, парень своим трудом заслужил первую победу в НХЛ. Реально ли подвинуть Хенрика Лундквиста в ближайшие годы? Смотря как далеко смотреть… Хенрику 36 лет. Он уже не играет так, как играл пять лет назад. С возрастом ты становишься медленнее. Это как с машиной: купил новенькую, она летает, ничего не ломается, а после определённого километража начинает всё сыпаться. Так же и в хоккее. Лундквист поучаствовал во многих баталиях, а организм-то изнашивается. Георгиеву главное воспользоваться своим шансом», — сказал Брызгалов.