Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Вадим Епанчинцев: «Постоянно говорим, что надо лезть на пятак. Но ЦСКА не пускает»

    Теги ЦСКА Спартак Вадим Епанчинцев КХЛ Кубок Гагарина Александр Трушков

    Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3, 0-3 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Первый и второй период проигрывали во всех компонентах. В третьем соперник дал больше возможности играть в атаке.

    У нас уже нет права на ошибку, будем биться до конца. Порадуемся за молодого парня, забросившего шайбу.

    – Насколько важна первая для «Спартака» заброшенная шайба в серии?

    – Гол нужен не только эмоционально, нужен всегда. Посмотрим, как он повлияет на команду. Будем стараться

    – Лаюнен допустил глупую ошибку перед вторым голом.

    – Согласен, это безобразие. Из-за таких ошибок он не попал в олимпийскую сборную.

    – В Нижнекамске команда проигрывала, и Назаров попросил подопечных лезть на пятак и в драки. Удивило, что «Спартак» не отреагировал на агрессивные действия Ничушкина в первом периоде?

    – Мы постоянно говорим, что надо лезть на пятак, откуда забиваются больший процент голов. Соперник не пускает.

    – Осипов готов был подраться, и это завело бы команду.

    – Мы не та команда, не те люди. Счет не позволял нам это сделать.

    – Трушков может начать с первых минут завтра?

    – Может, – сказал Епанчинцев.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться