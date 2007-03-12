Вадим Епанчинцев: «Постоянно говорим, что надо лезть на пятак. Но ЦСКА не пускает»

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3, 0-3 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
– Первый и второй период проигрывали во всех компонентах. В третьем соперник дал больше возможности играть в атаке.
У нас уже нет права на ошибку, будем биться до конца. Порадуемся за молодого парня, забросившего шайбу.
– Насколько важна первая для «Спартака» заброшенная шайба в серии?
– Гол нужен не только эмоционально, нужен всегда. Посмотрим, как он повлияет на команду. Будем стараться
– Лаюнен допустил глупую ошибку перед вторым голом.
– Согласен, это безобразие. Из-за таких ошибок он не попал в олимпийскую сборную.
– В Нижнекамске команда проигрывала, и Назаров попросил подопечных лезть на пятак и в драки. Удивило, что «Спартак» не отреагировал на агрессивные действия Ничушкина в первом периоде?
– Мы постоянно говорим, что надо лезть на пятак, откуда забиваются больший процент голов. Соперник не пускает.
– Осипов готов был подраться, и это завело бы команду.
– Мы не та команда, не те люди. Счет не позволял нам это сделать.
– Трушков может начать с первых минут завтра?
– Может, – сказал Епанчинцев.