Вадим Епанчинцев: «Постоянно говорим, что надо лезть на пятак. Но ЦСКА не пускает»

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от (1:3, 0-3 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Первый и второй период проигрывали во всех компонентах. В третьем соперник дал больше возможности играть в атаке.

У нас уже нет права на ошибку, будем биться до конца. Порадуемся за молодого парня, забросившего шайбу.

– Насколько важна первая для заброшенная шайба в серии?

– Гол нужен не только эмоционально, нужен всегда. Посмотрим, как он повлияет на команду. Будем стараться

– Лаюнен допустил глупую ошибку перед вторым голом.

– Согласен, это безобразие. Из-за таких ошибок он не попал в олимпийскую сборную.

– В Нижнекамске команда проигрывала, и Назаров попросил подопечных лезть на пятак и в драки. Удивило, что «Спартак» не отреагировал на агрессивные действия Ничушкина в первом периоде?

– Мы постоянно говорим, что надо лезть на пятак, откуда забиваются больший процент голов. Соперник не пускает.

– Осипов готов был подраться, и это завело бы команду.

– Мы не та команда, не те люди. Счет не позволял нам это сделать.

– Трушков может начать с первых минут завтра?

– Может, – сказал Епанчинцев.