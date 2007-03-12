Андрей Потайчук: «ЦСКА не та команда, которую невозможно победить»

Тренер «Спартака» Андрей Потайчук подвел итоги первых двух матчей серии 1/4 финала Кубка Гагарина с ЦСКА.

– Понятно, что счет первых матчей плей-офф никого в «Спартаке» не устроил. И все-таки давайте попробуем отыскать позитивные моменты в игре команды.

– Первый период первого матча с нашей стороны получился неплохим. Но ошибка, совершенная одним из наших форвардов во втором периоде, нас надломила.

Для многих наших ребят – это новый опыт. Игры в плей-офф отличаются от тех, что проходят в чемпионате, это не секрет. По накалу, по ответственности за результат.

Перед второй встречей ребята нас услышали, полностью выполнили игровое задание. Да, не забили, но бой сопернику дали.

– Глядя на второй матч серии на ум приходило, что не так страшен черт, как его малюют.

– Так и есть. ЦСКА не та команда, которую невозможно победить. Играть с ними можно, слабые места есть и у этого соперника. Все в наших руках.

Надо правильно подготовиться к третьему матчу и вновь полностью выполнить игровое задание.

Плюс мы будем выступать на домашней арене, при родных болельщиках. Это должно помочь.

– У «Спартака» в чемпионате была неплохая статистика по игре в большинстве, но в плей-офф соперник пока не позволил ни разу использовать численное преимущество.

– Со входом в зону мы справились, это у нас работает. В зоне надо нашим парням действовать хладнокровнее и быстрее двигать друг другу шайбу.

Мы разговаривали об этом с ребятами. Моментами мы здорово играли в большинстве. Осталось забить, – заявил Потайчук.