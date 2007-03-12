Данис Зарипов: «Не только вы удивлены моим звеном с Лукояновым и Потаповым»

Нападающий Данис Зарипов поделился мыслями после поражения от (1:4, 1-2 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Тут не только вы были удивлены [звеном Лукоянов – Потапов – Зарипов]. Но что делать? Тренерские решения не обсуждаются.

Наше дело – выходить и показывать себя с лучшей стороны, дать положительный результат команды».

Своей игрой в какой-то степени я удовлетворен. Но по результативности и по пользе для команды она ниже среднего.

Вы же знаете, если мене скажут играть в меньшинстве, я готов играть и в меньшинстве. Был бы толк от меня.

Насколько был готов пропустить первые два матча серии? Мне кажется, это компрометирующий вопрос. Если можно, я воздержусь от ответа.

Еще раз повторюсь: тренерское решение не обсуждается. Физически я готов играть каждый день. Все это время я готовил себя именно к этому этапу чемпионата.

Да, где-то что-то не получалось, не складывалось. Да и не факт, что сейчас все может получиться. Но основная подготовка у меня была направлена именно на плей-офф.

Сами голову сломали, что делать с большинством. Все прекрасно понимают, что в хоккее каждая игра – новый этап в нашей жизни, и этот этап нужно преодолевать. Мы стараемся, рисуем всякие схемы.

Но на сегодняшний день нам не удалось ничего сделать. Главное – извлечь из сложившейся ситуации правильные выводы, выйти в следующем матче и показать себя с лучшей стороны.

Как и в плане взаимопонимания, так и в плане завершающего броска», – рассказал Зарипов.