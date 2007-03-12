Форвард «Амура» Пикар о судействе: «Это лучшие арбитры, которых я видел в своей жизни»

Нападающий «Амура» Александр Пикар после победы над (4:1, 1-2 в серии) отметил, что не залезает под кожу соперников по заданию тренера.

– Это стиль игры, в который я играю ещё с юниоров. Это то, что я делаю достаточно неплохо. Буду продолжать в том же духе.

– Сегодня было много неоправданных удалений у . С чем это связано?

– Не думаю, что я могу сказать под диктофон то, что я думаю на самом деле.

– У вас нет 300 тысяч?

– Я оставлю эту сумму для себя и своих детей.

– Завтра будут те же самые судьи. Вы сделаете какие-нибудь выводы, как играть?

– Что я могу сказать? С самого начала серии арбитры работают великолепно. Это лучшие арбитры, которых я видел в своей жизни.

Я надеюсь, что и дальше они будут продолжать работать так же прекрасно, так же честно и объективно будут выполнять свои функции, – передает слова Пикара корреспондент Sports.ru Ксения Винокурова.

В третьем матче серии хабаровчане набрали 24 минуты штрафа. Из них три удаления одновременно получили за 6 минут до конца третьего периода.

На игре работали арбитры Николай Акузовский и Алексей Белов.