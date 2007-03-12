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    Форвард «Амура» Пикар о судействе: «Это лучшие арбитры, которых я видел в своей жизни»

    Теги Ак Барс Амур судьи КХЛ Кубок Гагарина Александр Пикар Алексей Белов судья Николай Акузовский

    Нападающий «Амура» Александр Пикар после победы над «Ак Барсом» (4:1, 1-2 в серии) отметил, что не залезает под кожу соперников по заданию тренера.

    – Это стиль игры, в который я играю ещё с юниоров. Это то, что я делаю достаточно неплохо. Буду продолжать в том же духе.

    – Сегодня было много неоправданных удалений у «Амура». С чем это связано?

    – Не думаю, что я могу сказать под диктофон то, что я думаю на самом деле.

    – У вас нет 300 тысяч?

    – Я оставлю эту сумму для себя и своих детей.

    – Завтра будут те же самые судьи. Вы сделаете какие-нибудь выводы, как играть?

    – Что я могу сказать? С самого начала серии арбитры работают великолепно. Это лучшие арбитры, которых я видел в своей жизни.

    Я надеюсь, что и дальше они будут продолжать работать так же прекрасно, так же честно и объективно будут выполнять свои функции, – передает слова Пикара корреспондент Sports.ru Ксения Винокурова.

    В третьем матче серии хабаровчане набрали 24 минуты штрафа. Из них три удаления одновременно получили за 6 минут до конца третьего периода. 

    На игре работали арбитры Николай Акузовский и Алексей Белов.

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