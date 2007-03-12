Проект бюджета «Динамо» на следующий сезон представят в начале апреля

Сегодня прошло заседание совета директоров московского .

Результаты сезона признаны слабыми.

«Сформированный состав команды вполне был в состоянии решать поставленные задачи. Необходимо усиление как состава игроков, так и тренерского штаба, включая медицинское направление, наладить исполнительскую и игровую дисциплину, формировать динамовский дух и атмосферу в команде.

Совет директоров принял решение в начале апреля 2018 года заслушать конкретный план подготовки тренерского штаба и предложения руководства клуба, включающие мероприятия по активной трансферной политике, направленной на существенное усиление состава, а также проект бюджета клуба на сезон-2018/19», – сообщает пресс-служба клуба.

«Динамо» заняло 9-е место на Западе, набрав 80 очков и не попав в плей-офф.