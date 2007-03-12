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    «Югра» отправила в КХЛ гарантийное письмо об участии в следующем сезоне

    Теги Евгений Хацей КХЛ Югра

    Генеральный менеджер «Югра» Евгений Хацей рассказал о намерении клуба выступать в следующем сезоне чемпионата КХЛ.

    «Мы отправили в КХЛ гарантийное письмо об участии в следующем сезоне, теперь все зависит от лиги. Будем ждать решения до 31 марта. Надеемся на положительный результат.

    В «Югре» около 9 тысяч мальчишек занимаются хоккеем и мечтают о КХЛ. Мы с командой ежегодно выезжаем в города округа, чтобы пообщаться с любителями хоккея и провести мастер-классы для юных хоккеистов. В этом году мы были в 11 городах, и в каждом нас встречали полные трибуны, а значит, в округе любят хоккей», – сказал Хацей.

    По итогам текущего сезона, «Югра» заняла последнее 14-е место в Восточной конференции, набрав 48 очков.

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