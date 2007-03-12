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    «Авангард» — «Салават Юлаев»: Налимов займёт место в воротах «Юлаевцев». Григорий Панин будет капитаном уфимцев

    Теги Авангард Салават Юлаев Григорий Панин КХЛ Кубок Гагарина Иван Налимов

    Стал известен состав «Салавата Юлаева» на третий матч серии ¼ финала восточной конференции с «Авангардом».

    Стартовый вратарь: Иван Налимов.

    Михаил Юньков вместо Ильи Зубова в тройке с Артемом Федоровым и Энвером Лисиным.

    Глеб Кузьмин сыграет с Владимиром Ткачевым и Антоном Бурдасовым.

    Капитан: Григорий Панин. Ассистенты: Энвер Лисин, Тему Хартикайнен.

    Налимов (Кареев)

    Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен

    Панин — Ларсен

    Федоров — Юньков — Лисин

    Арзамасцев — Гареев

    Ткачев — Кузьмин — Бурдасов

    Бартулис — Гончаров

    Солодухин — Бусаров — Майоров

    Елизаров — Макаров.

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