«Авангард» — «Салават Юлаев»: Налимов займёт место в воротах «Юлаевцев». Григорий Панин будет капитаном уфимцев

Стал известен состав «Салавата Юлаева» на третий матч серии ¼ финала восточной конференции с «Авангардом».

Стартовый вратарь: Иван Налимов.

Михаил Юньков вместо Ильи Зубова в тройке с Артемом Федоровым и Энвером Лисиным.

Глеб Кузьмин сыграет с Владимиром Ткачевым и Антоном Бурдасовым.

Капитан: Григорий Панин. Ассистенты: Энвер Лисин, Тему Хартикайнен.

Налимов (Кареев)

Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен

Панин — Ларсен

Федоров — Юньков — Лисин

Арзамасцев — Гареев

Ткачев — Кузьмин — Бурдасов

Бартулис — Гончаров

Солодухин — Бусаров — Майоров

Елизаров — Макаров.