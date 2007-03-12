«Авангард» — «Салават Юлаев»: Налимов займёт место в воротах «Юлаевцев». Григорий Панин будет капитаном уфимцев

Стал известен состав «Салавата Юлаева» на третий матч серии ¼ финала восточной конференции с «Авангардом».
Стартовый вратарь: Иван Налимов.
Михаил Юньков вместо Ильи Зубова в тройке с Артемом Федоровым и Энвером Лисиным.
Глеб Кузьмин сыграет с Владимиром Ткачевым и Антоном Бурдасовым.
Капитан: Григорий Панин. Ассистенты: Энвер Лисин, Тему Хартикайнен.
Налимов (Кареев)
Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен
Панин — Ларсен
Федоров — Юньков — Лисин
Арзамасцев — Гареев
Ткачев — Кузьмин — Бурдасов
Бартулис — Гончаров
Солодухин — Бусаров — Майоров
Елизаров — Макаров.