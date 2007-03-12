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    Житник о «-6» Секстона в плей-офф: «Это дает ответ на вопрос, почему в НХЛ ему не удалось закрепиться»

    Теги Нефтехимик Алексей Житник КХЛ Кубок Гагарина Дэн Секстон

    Бывший защитник сборной России Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Дэном Секстоном, который в первых двух матчах серии с «Трактором» заработал «-6» и был выведен из состава «Нефтехимика».

    – О таком форварде, как Дэн Секстон, откровенно говоря, в деталях слышу впервые, здесь, в Штатах, он мало кому известен. Но мне трудно понять, как в первых двух матчах плей-офф КХЛ он, получая по 20 минут игрового времени и практически все большинство, не смог набрать ни одного очка и заработать «-6». Удивительно!

    Что именно?

    – Это неожиданная статистика, ведь как раз североамериканцы всегда добавляли именно в кубковых матчах.

    – За 16 лет выступлений в НХЛ вы с некубковыми североамериканцами сталкивались?

    – Нет, это первый случай. Который, наверное, дает ответ на вопрос, почему в НХЛ Секстону не удалось закрепиться, – сказал Житник.

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