Житник о «-6» Секстона в плей-офф: «Это дает ответ на вопрос, почему в НХЛ ему не удалось закрепиться»

Бывший защитник сборной России Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Дэном Секстоном, который в первых двух матчах серии с «Трактором» заработал «-6» и был выведен из состава .

– О таком форварде, как Дэн Секстон, откровенно говоря, в деталях слышу впервые, здесь, в Штатах, он мало кому известен. Но мне трудно понять, как в первых двух матчах плей-офф он, получая по 20 минут игрового времени и практически все большинство, не смог набрать ни одного очка и заработать «-6». Удивительно!

– Что именно?

– Это неожиданная статистика, ведь как раз североамериканцы всегда добавляли именно в кубковых матчах.

– За 16 лет выступлений в НХЛ вы с некубковыми североамериканцами сталкивались?

– Нет, это первый случай. Который, наверное, дает ответ на вопрос, почему в НХЛ Секстону не удалось закрепиться, – сказал Житник.