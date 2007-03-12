Полуфинальные серии Восточной конференции начнутся на день раньше из-за выборов президента

перенесла дату начала полуфинальных серий Восточной конференции плей-офф КХЛ на день раньше из-за выборов президента России.

«В связи с проведением 18 марта 2018 года выборов президента Российской Федерации, Лига, в соответствии со статьей 55 Спортивного регламента КХЛ, приняла решение о корректировке сроков проведения матчей 1/2 финала Восточной конференции.

Матчи полуфиналов Востока состоятся:

16, 17, 20, 21, 23, 25 и 27 марта 2018 года», – сообщает пресс-служба лиги.

Матчи полуфинальной серии Западной конференции пройдут без изменений.