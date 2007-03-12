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    Полуфинальные серии Восточной конференции начнутся на день раньше из-за выборов президента

    Теги КХЛ Кубок Гагарина календарь политика

    КХЛ перенесла дату начала полуфинальных серий Восточной конференции плей-офф КХЛ на день раньше из-за выборов президента России.

    «В связи с проведением 18 марта 2018 года выборов президента Российской Федерации, Лига, в соответствии со статьей 55 Спортивного регламента КХЛ, приняла решение о корректировке сроков проведения матчей 1/2 финала Восточной конференции.

    Матчи полуфиналов Востока состоятся:

    16, 17, 20, 21, 23, 25 и 27 марта 2018 года», – сообщает пресс-служба лиги.

    Матчи полуфинальной серии Западной конференции пройдут без изменений.

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