Бэкстрем о 0:4 от «Анахайма»: «Мы вышли немного вялыми и мало помогали Холтби»

Форвард Никлас Бэкстрем прокомментировал поражение от «Анахайма» (0:4).

«Мы вышли немного вялыми и мало помогали Холтби. Но нужно отдать должное и «Анахайму». Это хорошая команда, в которой много техничных игроков. Было понятно, что у них будут какие-то шансы. Это опасная команда с подвижной защитой. Против них довольно сложно играть.

Это хоккей, в нем бывают перепады. Не всегда получается идти только вперед. Иногда приходится бороться с трудностями. Хорошо, что это происходит сейчас. Надеюсь, мы станем более целеустремленными, будем работать и биться друг за друга», – сказал Бэкстрем.