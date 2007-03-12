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    Бэкстрем о 0:4 от «Анахайма»: «Мы вышли немного вялыми и мало помогали Холтби»

    Теги Вашингтон Анахайм НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем

    Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем прокомментировал поражение от «Анахайма» (0:4). 

    «Мы вышли немного вялыми и мало помогали Холтби. Но нужно отдать должное и «Анахайму». Это хорошая команда, в которой много техничных игроков. Было понятно, что у них будут какие-то шансы. Это опасная команда с подвижной защитой. Против них довольно сложно играть. 

    Это хоккей, в нем бывают перепады. Не всегда получается идти только вперед. Иногда приходится бороться с трудностями. Хорошо, что это происходит сейчас. Надеюсь, мы станем более целеустремленными, будем работать и биться друг за друга», – сказал Бэкстрем. 

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