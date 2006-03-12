Бучневич о Наместникове: «Стараюсь во всем ему помогать. Думаю, он покажет себя в «Рейнджерс»

Форвард Павел Бучневич поделился мнением о своем новом партнере .

«Познакомились, общаемся, стараюсь во всем ему помогать. Уже сходили пару раз поужинать вместе. Он спокойный парень, немного молчаливый.

Я интересовался у него «Тампой», он спрашивал про «Рейнджерс». Какие-то бытовые вещи обсудили. Я понимаю по себе, как это сложно – приехать в коллектив, где никого не знаешь.

Он играет примерно в такой же хоккей, что и я, и другие парни вроде Зибанежада – комбинационный. Может бросить, умеет отдать. Это сразу видно. Я думаю, он покажет себя здесь», – сказал Бучневич.