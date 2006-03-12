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    Алексей Морозов в четвертый раз стал отцом

    Теги Ак Барс Алексей Морозов МХЛ

    В семье исполнительного директора Молодежной хоккейной лиги Алексея Морозова родился четвертый ребенок.

    «Радостное событие произошло в семье Алексея Морозова – легендарного капитана «Ак Барса», Вице-президента КХЛ по развитию молодежного хоккея, исполнительного директора МХЛ – родился сын, ставший четвертым ребенком в счастливой семье.

    Мы от всей души поздравляем Ирину и Алексея Морозова с пополнением в семье и желаем крепкого здоровья маме и малышу», – сообщила пресс-служба «Ак Барса».

    Напомним, что у Алексея уже есть трое детей – сын Никита (2007), дочь Анастасия (2009) и дочь Диана (2016).

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