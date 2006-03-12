Алексей Морозов в четвертый раз стал отцом

В семье исполнительного директора Молодежной хоккейной лиги Алексея Морозова родился четвертый ребенок.

«Радостное событие произошло в семье Алексея Морозова – легендарного капитана «Ак Барса», Вице-президента КХЛ по развитию молодежного хоккея, исполнительного директора МХЛ – родился сын, ставший четвертым ребенком в счастливой семье.

Мы от всей души поздравляем Ирину и Алексея Морозова с пополнением в семье и желаем крепкого здоровья маме и малышу», – сообщила пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, что у Алексея уже есть трое детей – сын Никита (2007), дочь Анастасия (2009) и дочь Диана (2016).