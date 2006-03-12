Якуб Накладал: «Локомотиву» нужно было играть умнее при счете 2:0»

Защитник Якуб Накладал подвел итоги третьего матча серии первого раунда Кубка Гагарина против (3:2 ОТ, 3-0 в серии).

«В моменте с забитой шайбой «Локомотив» был уверен, что гол будет засчитан, но после нескольких минут просмотра судьями начали сомневаться.

Однако гол был засчитан, и это стало отличной новостью. После того как повели 2:0, мы должны были сыграть несколько умнее, потому что в хоккее преимущество в две шайбы ничего не значит.

После того как «Торпедо» забило в большинстве, у них появилась возможность перевести игру в овертайм, и они делали для этого все возможное.

Не скажу, что в эпизоде со второй шайбой где-то была наша ошибка, скорее, «Торпедо» больше повезло.

Мы собрались как команда, создали несколько моментов и в овертайме, использовали свой шанс и заслуженно победили», – сказал Накладал.