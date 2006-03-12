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    Якуб Накладал: «Локомотиву» нужно было играть умнее при счете 2:0»

    Теги Локомотив Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Якуб Накладал

    Защитник «Локомотива» Якуб Накладал подвел итоги третьего матча серии первого раунда Кубка Гагарина против «Торпедо» (3:2 ОТ, 3-0 в серии).

    «В моменте с забитой шайбой «Локомотив» был уверен, что гол будет засчитан, но после нескольких минут просмотра судьями начали сомневаться.

    Однако гол был засчитан, и это стало отличной новостью. После того как повели 2:0, мы должны были сыграть несколько умнее, потому что в хоккее преимущество в две шайбы ничего не значит.

    После того как «Торпедо» забило в большинстве, у них появилась возможность перевести игру в овертайм, и они делали для этого все возможное. 

    Не скажу, что в эпизоде со второй шайбой где-то была наша ошибка, скорее, «Торпедо» больше повезло.

    Мы собрались как команда, создали несколько моментов и в овертайме, использовали свой шанс и заслуженно победили», – сказал Накладал.

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