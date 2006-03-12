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    Петерис Скудра: «Было несколько вопросов к судьям: чистое колено, высокая клюшка. В таких матчах это играет важную роль»

    Теги Локомотив Торпедо Петерис Скудра КХЛ Кубок Гагарина Данил Веряев

    Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3 ОТ, 0-3 в серии) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина. 

    «Да, дисциплина нас сегодня подвела в конце. И, конечно, пару рикошетов не пошли в нашу сторону. Тем не менее, плюс-минус равная игра.

    Конечно, в начале игры было несколько вопросов к судьям: чистое колено, высокая клюшка. В таких сериях, матчах это играет важную роль.

    Здесь у нас, конечно, это вызывает очень много вопросов. Игра быстрая, жесткая, и понятно, что где-то ошибки есть. Удаление в конце основного времени нас сегодня подвело. 

    Быстрая реализация большинства «Локомотива»? Тут агрессивная игра противника, броски, два рикошета – два гола.

    Я бы не сказал, что мы где-то недоработали. Такие моменты бывают. Тут здорово сыграл «Локомотив» на рикошетах. 

    Отсутствие некоторых игроков на площадке? Данил Веряев выходил чуть меньше.

    Игра была в неравных составах, поэтому, так получается, если где-то пересидишь, то уже тяжело», – сказал Скудра.

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