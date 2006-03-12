Дарюс Каспарайтис: «Если Наместников заиграет в «Рейнджерс», то будет королем, как Лундквист»

Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис поделился мнением о переходе нападающего Владислава Наместникова из «Тампы» в «Рейнджерс».
«Наместников – молодой игрок. Его поменяли в «Рейнджерс» на опытного защитника Макдону. Видимо, «Тампа» всерьез хотела усилить защиту.
Не стоит забывать, что Макдона был капитаном «Рейнджерс», выполнял очень большую роль в клубе.
Хотя клуб из Нью-Йорка сейчас не выигрывает столько, сколько «молнии», но «Рейнджерс» является более именитой командой.
Выступать в Нью-Йорке – большая ответственность. Если Наместников там заиграет, то будет королем, как Лундквист!
Нью-Йорк – тяжелое место, чтобы там заиграть, Владу придется очень много работать. Он должен максимально раскрывать свои лучшие качества.
Самое главное, чтобы он не заблудился в огромном мегаполисе», – заявил Каспарайтис.