Дарюс Каспарайтис: «Если Наместников заиграет в «Рейнджерс», то будет королем, как Лундквист»

Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис поделился мнением о переходе нападающего Владислава Наместникова из «Тампы» в .

«Наместников – молодой игрок. Его поменяли в «Рейнджерс» на опытного защитника Макдону. Видимо, «Тампа» всерьез хотела усилить защиту.

Не стоит забывать, что Макдона был капитаном «Рейнджерс», выполнял очень большую роль в клубе.

Хотя клуб из Нью-Йорка сейчас не выигрывает столько, сколько «молнии», но «Рейнджерс» является более именитой командой.

Выступать в Нью-Йорке – большая ответственность. Если Наместников там заиграет, то будет королем, как Лундквист!

Нью-Йорк – тяжелое место, чтобы там заиграть, Владу придется очень много работать. Он должен максимально раскрывать свои лучшие качества.

Самое главное, чтобы он не заблудился в огромном мегаполисе», – заявил Каспарайтис.