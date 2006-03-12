Игорь Варицкий: «Витязь» ищет легионеров и пути усиления вратарской линии»

Генеральный менеджер Игорь Варицкий сообщил, что клуб работает над усилением состава команды.

«Ведем переговоры со всеми, кого хотим видеть в команде. В случае с неограниченно свободными агентами не все от нас зависит – игроки вправе выбирать.

В этом сезоне легионеры нас подвели, рассчитывали на финскую связку Йессе Манкинен – Йаакко Риссанен, но не сработало.

Хотя Манкинен сейчас много забивает опять в Финляндии, видимо, Россия не его страна.

Ищем легионеров и пути усиления вратарской линии, которая тоже у нас просела в этом сезоне», – сказал Варицкий.