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    Игорь Варицкий: «Витязь» ищет легионеров и пути усиления вратарской линии»

    Теги Витязь возможные переходы КХЛ Игорь Варицкий Йессе Манкинен Йаакко Риссанен

    Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий сообщил, что клуб работает над усилением состава команды.

    «Ведем переговоры со всеми, кого хотим видеть в команде. В случае с неограниченно свободными агентами не все от нас зависит – игроки вправе выбирать.

    В этом сезоне легионеры нас подвели, рассчитывали на финскую связку Йессе Манкинен – Йаакко Риссанен, но не сработало.

    Хотя Манкинен сейчас много забивает опять в Финляндии, видимо, Россия не его страна.

    Ищем легионеров и пути усиления вратарской линии, которая тоже у нас просела в этом сезоне», – сказал Варицкий.

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