Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Андрей Кузьменко: «Хочется, чтобы на матчах ЦСКА побольше людей собиралось. Мы ведь играем ради них»

    Теги ЦСКА Спартак КХЛ Кубок Гагарина Андрей Кузьменко

    Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко поделился мнением о серии 1/4 финала Западной конференции против «Спартака» (счет в серии – 2:0).

    – За три-четыре года я только два матча сыграл в плей-офф и для меня пока все ново.

    – Судя по счету серии со «Спартаком», первый матч дался легче?

    – Во второй встрече вратарь соперника хорошо сыграл. Тащил трудные шайбы. Здорово провел матч. В первой игре реализация у нас была лучше, а вот во второй она не пошла. Тут вопрос не к вратарю «Спартака», а к нам. Нужно было где-то точнее бросить, где-то отдать, сыграть хладнокровнее. Хорошо, что все-таки выжали победу.

    – Соперник пока не смог забросить ни одной шайбы. Могут ли у ЦСКА возникнуть какие-то проблемы в следующих матчах?

    – Если будем играть также хорошо в обороне и атаке, без грубых ошибок, то, надеюсь, эта серия закончится положительно для нас. С настроем тоже не должно быть проблем. Все-таки это дерби, играть в котором большое удовольствие.

    – Вчера на игре болельщиков было не много – три с половиной тысячи. Наверное, на такие матчи должно приходить больше народу?

    – Хочется, чтобы побольше людей собиралось. Призываю их приходить и поддерживать нас. Мы ведь играем ради болельщиков, чтобы они радовались, улыбались нашим победам.

    – Как себя чувствуете в той связке, в которой играете?

    – Я с восемнадцати лет в ЦСКА и тут нет определенных связок. Мне удобно играть с любыми партнерами. В этой команде со всеми выходить на площадку приятно и комфортно, – сказал Кузьменко.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться