Михаил Головков: «Витязь» доволен сотрудничеством с «Динамо» из Санкт-Петербурга»

Президент «Витязя» Михаил Головков рассказал о сотрудничестве с клубом ВХЛ «Динамо» из Санкт-Петербурга.
«Очень довольны сотрудничеством с «Динамо», нас слышат, понимают. Наши игроки, которые приезжают в Петербург, всегда попадают в состав.
Мы продолжим сотрудничество в следующем сезоне, и оно будет еще более плодотворным. В прошлом году мы поздно заключили договор, а теперь сможем совместно провести трансферную политику. На следующий сезон, по нашей информации, «Динамо» в КХЛ не метит, у них пока задача выиграть плей-офф ВХЛ», – сказал Головков.