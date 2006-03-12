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    Михаил Головков: «Витязь» доволен сотрудничеством с «Динамо» из Санкт-Петербурга»

    Теги Витязь Михаил Головков КХЛ Динамо Санкт-Петербург

    Президент «Витязя» Михаил Головков рассказал о сотрудничестве с клубом ВХЛ «Динамо» из Санкт-Петербурга.

    «Очень довольны сотрудничеством с «Динамо», нас слышат, понимают. Наши игроки, которые приезжают в Петербург, всегда попадают в состав.

    Мы продолжим сотрудничество в следующем сезоне, и оно будет еще более плодотворным. В прошлом году мы поздно заключили договор, а теперь сможем совместно провести трансферную политику. На следующий сезон, по нашей информации, «Динамо» в КХЛ не метит, у них пока задача выиграть плей-офф ВХЛ», – сказал Головков.

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