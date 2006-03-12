Валерий Белов: «Копейкин – большое разочарование и для «Витязя», и для болельщиков»

Главный тренер Валерий Белов поделился мнением о выступлении нападающего .

«Копейкин – это для нас, к сожалению, разочарование большое, и для клуба, и для болельщиков.

На предсезонке он выглядел очень хорошо, функционально он был готов, но не получилось.

Сначала думали, что проблема в партнерах, но мы перепробовали все сочетания.

Провальный сезон у Алексея, что сказать. Он сам не объяснит, почему это произошло. Просто такой сезон.

Сейчас не можем сказать, останется ли он. То же самое относится и к Дмитрию Семину – мы думали, что он ярче сыграет», – сказал Белов.