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    Валерий Белов: «Копейкин – большое разочарование и для «Витязя», и для болельщиков»

    Теги Витязь Валерий Белов Алексей Копейкин Дмитрий Семин КХЛ

    Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился мнением о выступлении нападающего Алексея Копейкина.

    «Копейкин – это для нас, к сожалению, разочарование большое, и для клуба, и для болельщиков.

    На предсезонке он выглядел очень хорошо, функционально он был готов, но не получилось.

    Сначала думали, что проблема в партнерах, но мы перепробовали все сочетания.

    Провальный сезон у Алексея, что сказать. Он сам не объяснит, почему это произошло. Просто такой сезон.

    Сейчас не можем сказать, останется ли он. То же самое относится и к Дмитрию Семину – мы думали, что он ярче сыграет», – сказал Белов.

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