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    Лукоянов о матчах с «Амуром» в Хабаровске: «Не каждому пожелаю через это пройти, но и никуда не денешься»

    Теги Ак Барс Амур КХЛ Артем Лукоянов

    Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Восточной конференции против «Амура», которые пройдут в Хабаровске.

    – Самое главное – оставить свои ворота без голов, все ловить на себя. Остальное – забьем.

    Чем больше ловим на себя броски, тем меньше шансов у них забить. Все для команды. Если не будем ложиться под броски, то и матчи начнем проигрывать.

    – Как-то грустно ты это говоришь...

    – Просто сейчас заглядываешь в будущее – понимаешь, что будет тяжело. В Хабаровске болельщики придут, соперник будет провоцировать.

    Не каждому пожелаю через это пройти, но и никуда не денешься. Думаю, привезем оттуда только победы, – сказал Лукоянов.

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