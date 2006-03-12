Лукоянов о матчах с «Амуром» в Хабаровске: «Не каждому пожелаю через это пройти, но и никуда не денешься»

Нападающий Артем Лукоянов поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Восточной конференции против , которые пройдут в Хабаровске.

– Самое главное – оставить свои ворота без голов, все ловить на себя. Остальное – забьем.

Чем больше ловим на себя броски, тем меньше шансов у них забить. Все для команды. Если не будем ложиться под броски, то и матчи начнем проигрывать.

– Как-то грустно ты это говоришь...

– Просто сейчас заглядываешь в будущее – понимаешь, что будет тяжело. В Хабаровске болельщики придут, соперник будет провоцировать.

Не каждому пожелаю через это пройти, но и никуда не денешься. Думаю, привезем оттуда только победы, – сказал Лукоянов.