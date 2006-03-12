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    Салливан о вратаре Джерри: «Тот, кто играет хорошо, получает больше времени, это диктатура результата»

    Теги Питтсбург НХЛ Майк Салливан Тристан Джерри

    Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан поделился мнением об игре голкипера Тристана Джерри в двух последних матчах. 

    Канадец, заменяющий травмированного Мэтта Мюррея, отразил в них 60 из 65 бросков и одержал 2 победы. 

    «Как и на любой позиции, здесь диктатура результата. Тот, кто играет хорошо, получает больше игрового времени. У Тристана уже было несколько довольно неплохих стартов. Сегодня он провел хороший матч, сделав нужные сэйвы в нужное время, которые позволили нам победить», – сказал Салливан. 

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