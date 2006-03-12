Салливан о вратаре Джерри: «Тот, кто играет хорошо, получает больше времени, это диктатура результата»

Главный тренер Майк Салливан поделился мнением об игре голкипера в двух последних матчах.

Канадец, заменяющий травмированного Мэтта Мюррея, отразил в них 60 из 65 бросков и одержал 2 победы.

«Как и на любой позиции, здесь диктатура результата. Тот, кто играет хорошо, получает больше игрового времени. У Тристана уже было несколько довольно неплохих стартов. Сегодня он провел хороший матч, сделав нужные сэйвы в нужное время, которые позволили нам победить», – сказал Салливан.