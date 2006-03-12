Евгений Кузнецов: «Мне всякие рекорды по барабану, тут не детский хоккей»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился ощущениями от матча на открытом воздухе против «Торонто» (5:2).

«Лед был просто великолепный. Наверное, лучший, на котором я играл за последние лет десять. Даже не приходилось сильно толкаться, чтобы раскатиться. Очень понравилось на нем играть.

НХЛ абсолютно правильно сделала, что не стала проводить здесь тренировки накануне матча, а сохранила лед свежим. Нам такой лед очень не помешал бы на Capital One Arena.

Мне очень понравилась предматчевая церемония. Особенно когда самолет пролетел. В этом плане здесь, конечно, умеют все красиво сделать. Считаю, побольше таких матчей нужно. Очень интересно в них играть.

3 очка – повторение рекорда результативности в таких матчах? Мне все эти рекорды – в другую сторону, мне они по барабану. Тут не детский хоккей. Главное – что мы взяли два очка, о которых столько говорили до игры. До сегодняшнего дня даже не знал, что «Торонто» нас на шесть очков в таблице опережал. Удивляться нечему: у них хорошая молодая команда, и они в хороший хоккей играют», – сказал Кузнецов.

НХЛ. Кузнецов забросил 20-ю шайбу в сезоне и повторил личный рекорд