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    Евгений Кузнецов: «Мне всякие рекорды по барабану, тут не детский хоккей»

    Теги Торонто Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов NHL Stadium Series

    Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился ощущениями от матча на открытом воздухе против «Торонто» (5:2). 

    «Лед был просто великолепный. Наверное, лучший, на котором я играл за последние лет десять. Даже не приходилось сильно толкаться, чтобы раскатиться. Очень понравилось на нем играть.

    НХЛ абсолютно правильно сделала, что не стала проводить здесь тренировки накануне матча, а сохранила лед свежим. Нам такой лед очень не помешал бы на Capital One Arena.

    Мне очень понравилась предматчевая церемония. Особенно когда самолет пролетел. В этом плане здесь, конечно, умеют все красиво сделать. Считаю, побольше таких матчей нужно. Очень интересно в них играть.

    3 очка – повторение рекорда результативности в таких матчах? Мне все эти рекорды – в другую сторону, мне они по барабану. Тут не детский хоккей. Главное – что мы взяли два очка, о которых столько говорили до игры. До сегодняшнего дня даже не знал, что «Торонто» нас на шесть очков в таблице опережал. Удивляться нечему: у них хорошая молодая команда, и они в хороший хоккей играют», – сказал Кузнецов. 

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