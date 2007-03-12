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    «Бостон» – «Детройт». Раск и Макэвой пропустят матч из-за травм

    Теги травмы Бостон НХЛ Туукка Раск Чарли Макэвой

    Защитник «Бостона» Чарли Макэвой и голкипер Туукка Раск пропустят матч с «Детройтом» во вторник, сообщил главный тренер клуба Брюс Кэссиди. 

    У Макэвоя – травма нижней части тела. Ему предстоит пройти дополнительное обследование. 

    «У Раска небольшое повреждение. Мы следим за этим. Он не катался уже три дня. Не думаю, что он будет играть во вторник. Наверно, ему стоит немного поработать перед тем, как возвращаться в ворота», – сказал Кэссиди. 

    Таким образом, место в воротах в матче против «Детройта» займет Антон Худобин. 

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