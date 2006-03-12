Виктор Тихонов: «У ребят из «Северстали» есть силы, в Череповце СКА будет тяжело»

Форвард СКА Виктор Тихонов прокомментировал победу над «Северсталью» (7:4) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина (2-0).

«Нельзя пропускать четыре шайбы за игру. У нас много ошибок, нужно лучше очищать свой «пятак», много отскоков. С другой стороны, сегодня можно отметить нашу игру в большинстве. Всегда стараемся выходить на второй период с добавленным темпом, стараемся держать шайбу в зоне соперника – лавка чуть ближе и легче меняться, когда находишься в чужой зоне.

Видно, что у ребят из есть силы. Они до последней минуты боролись, лезли на ворота, преподали нам урок, что нужно играть до конца. У них есть опасные игроки и хорошие вратари. Настраиваемся на то, что в Череповце будет тяжело. «Северсталь» играет дома, будет поддержка трибун. Они хотят показать себя с лучшей стороны. Мы должны сыграть максимально уверенно и строго», – сказал Тихонов.