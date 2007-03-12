Игорь Никитин: «В плей-офф недостаточно играть просто дисциплинировано. Надо не давать сопернику шансов»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мыслями после победы над «Спартаком» (1:0, 2-0 в серии) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Оба вратаря выдали очень хорошую игру. Много раз в меньшинстве мы оставались из-за своих же ошибок, усложнили себе жизнь.

Для нас этот матч стал хорошим уроком. Не в плане недооценки соперника. Мы его уважаем.

В плей-офф недостаточно играть просто дисциплинировано, надо не давать сопернику шансов. А моменты у сегодня были», – сказал Никитин.