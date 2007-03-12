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    Олег Знарок: «У СКА много игроков, отдавших все силы на Олимпиаде. Надо играть через не могу»

    Теги Северсталь СКА Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина Динар Хафизуллин Сергей Плотников Сергей Калинин Роман Рукавишников

    Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Северсталью» (7:4, 2-0 в серии) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Плей-офф – всегда тяжело, с кем бы ни играли. Матч тяжелый получается по началу. Немножко в конце забили. 

    – С чем связаны изменения в звеньях?

    – В силу обстоятельств. Кто-то неважно чувствует, кто-то с травмой.

    – Почему не получился первый период?

    – Трудно сказать, будем разбираться. Посмотрим видео.

    – Калинин так быстро восстановился? Говорили, что он пропустит первый раунд.

    – Он играл в силу обстоятельств. Плотников неважно себя чувствовал.

    – Рукавишников и Хафизуллин могут так быстро вернуться?

    – Нет.

    – Пишут, что многие игроки опустошены после Олимпиады. У вас самого было такое?

    – У всех бывает. Мы же люди все. У нас очень много игроков, игравших на Олимпиаде и отдавших все силы.

    Тяжело, но надо играть через «не могу», – заявил Знарок.

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