Олег Знарок: «У СКА много игроков, отдавших все силы на Олимпиаде. Надо играть через не могу»

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Северсталью» (7:4, 2-0 в серии) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Плей-офф – всегда тяжело, с кем бы ни играли. Матч тяжелый получается по началу. Немножко в конце забили.

– С чем связаны изменения в звеньях?

– В силу обстоятельств. Кто-то неважно чувствует, кто-то с травмой.

– Почему не получился первый период?

– Трудно сказать, будем разбираться. Посмотрим видео.

– Калинин так быстро восстановился? Говорили, что он пропустит первый раунд.

– Он играл в силу обстоятельств. Плотников неважно себя чувствовал.

– Рукавишников и Хафизуллин могут так быстро вернуться?

– Нет.

– Пишут, что многие игроки опустошены после Олимпиады. У вас самого было такое?

– У всех бывает. Мы же люди все. У нас очень много игроков, игравших на Олимпиаде и отдавших все силы.

Тяжело, но надо играть через «не могу», – заявил Знарок.