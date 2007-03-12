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    Андрей Мартемьянов о судействе: «В семейном бюджете нет денег, чтобы это комментировать»

    Теги Ак Барс Амур КХЛ Кубок Гагарина Андрей Мартемьянов

    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался после поражения от «Ак Барса» (2:3, 0-2 в серии) во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

    – Игра была боевая, нервная, никто не хотел уступать. Забуксовали в большинстве, будем разбирать.

    Был накал плей-офф, мы прибавили в сравнении с прошлым матчем.

    Для многих ребят это первый плей-офф, где они должны делать результат и вытаскивать команду, они приобретают опыт.

    – После удаления на Галиеве вы улыбались на скамейке. С чем связана реакция, вы были не согласны?

    – Комментировать не буду, в семейном бюджете нет денег для этого.

    Может быть любая реакция, это наша работа, как мотивировать ребят, как за ниточки дёргать, – сказал Мартемьянов.

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