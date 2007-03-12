Андрей Мартемьянов о судействе: «В семейном бюджете нет денег, чтобы это комментировать»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался после поражения от «Ак Барса» (2:3, 0-2 в серии) во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.
– Игра была боевая, нервная, никто не хотел уступать. Забуксовали в большинстве, будем разбирать.
Был накал плей-офф, мы прибавили в сравнении с прошлым матчем.
Для многих ребят это первый плей-офф, где они должны делать результат и вытаскивать команду, они приобретают опыт.
– После удаления на Галиеве вы улыбались на скамейке. С чем связана реакция, вы были не согласны?
– Комментировать не буду, в семейном бюджете нет денег для этого.
Может быть любая реакция, это наша работа, как мотивировать ребят, как за ниточки дёргать, – сказал Мартемьянов.