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    Андрей Назаров: «Надо находить пути взлома обороны «Трактора» и вратаря»

    Теги Нефтехимик Трактор Андрей Назаров Никита Филатов КХЛ Кубок Гагарина

    Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Трактора» (1:4, 0-2 в серии) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Хочу поздравить коллегу с победой. Проигрываем в серии 0:2, серия не окончена. Едем домой, готовимся.

    По игре: что-то получилось, что-то не получилось. Надо находить пути взлома обороны соперника и непосредственно вратаря.

    – Второй матч у вашей команды превосходство по броскам и по времени в атаке. Тем не менее, результат не в вашу пользу. Почему так?

    – Проблема, как я уже сказал, во вратаре и обороне соперника. Нужно найти подход. Броски бросками, а голы голами.

    За броски никто не дает победу. Нужно забивать. Когда не забиваешь ты, забивают тебе. Будем стараться, серия длинная.

    – Филатов сегодня не играл. В чем причина?

    – Дали отдохнуть, – сказал Назаров.

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