Андрей Назаров: «Надо находить пути взлома обороны «Трактора» и вратаря»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Трактора» (1:4, 0-2 в серии) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
– Хочу поздравить коллегу с победой. Проигрываем в серии 0:2, серия не окончена. Едем домой, готовимся.
По игре: что-то получилось, что-то не получилось. Надо находить пути взлома обороны соперника и непосредственно вратаря.
– Второй матч у вашей команды превосходство по броскам и по времени в атаке. Тем не менее, результат не в вашу пользу. Почему так?
– Проблема, как я уже сказал, во вратаре и обороне соперника. Нужно найти подход. Броски бросками, а голы голами.
За броски никто не дает победу. Нужно забивать. Когда не забиваешь ты, забивают тебе. Будем стараться, серия длинная.
– Филатов сегодня не играл. В чем причина?
– Дали отдохнуть, – сказал Назаров.