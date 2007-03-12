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    Анвар Гатиятулин: «По Якуцене пока без комментариев. Произошла вынужденная замена»

    Теги Нефтехимик Трактор Максим Якуценя КХЛ Кубок Гагарина Анвар Гатиятулин Виталий Кравцов

    Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением после победы над «Нефтехимиком» (4:1, 2-0 в серии) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Тяжелый, непростой матч. Равная игра. Смогли создать моменты, выжать максимум и забить. Терпеливая игра, самоотдача принесли победу.

    Также хотелось бы сказать слова благодарности болельщикам за поддержку, потому что играем второй день подряд – тяжело, но нас поддерживали и гнали вперед.

    – Оцените игру Кравцова в первом звене, и что с Максимом Якуценей?

    – По Якуцене пока без комментариев. Так сложилась ситуация, что произошла вынужденная замена.

    Хорошо смотрелся, играл, старался. Главное, что хотелось бы видеть – старание, желание не уступить. Все это присутствует. Молодец.

    – Взяли тайм-аут во втором периоде. Чувствовали, что гол назревает?

    – Нет, ребята просто попали на пересменке после удаления. Нужно было немножко вздохнуть, поэтому взяли тайм-аут, – сказал Гатиятулин.

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