Эркка Вестерлунд: «Судьи не увидели атаку в голову Умарку. Но удалили его за удар между ног, которого не было»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд высказался после поражения от (2:7, 1-1 в серии) о втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Я хочу сказать спасибо болельщикам, которые нас поддерживали даже в конце игры. Надеюсь, что наши хоккеисты поверят в себя так же, как верят болельщики.

Мы играли плохо сегодня. Очень плохо начали матч, потом у нас были шансы вернуться в игру, но мы их не использовали.

Хотелось обратить внимание, когда пару раз была ситуация – атака в голову , и судьи не обратили на это внимание. В начале третьего периода он получил «5+20». Нам сказали, что был удар между ног.

Главные судьи сами этот эпизод не видели, линейный судья №74 подъехал, сказал, что там было.

Мы посмотрели видео, две клюшки в стык пошли, и он попал по руке. Это не был удар между ног.

В принципе, они хорошо отсудили игру, но чуть отпустили эти две ситуации и ошиблись.

– Вы по-прежнему считаете, что у вас хорошая ситуация вратарями?

– Важно то что игроки не помогали нашему вратарю, нам надо сделать так, чтобы игроки стали лучше играть в защите, – сказал Вестерлунд.

На матче работали арбитры Сергей Беляев и Виктор Гашилов.