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    Эркка Вестерлунд: «Судьи не увидели атаку в голову Умарку. Но удалили его за удар между ног, которого не было»

    Теги Авангард Салават Юлаев судьи видео Эркка Вестерлунд Виктор Гашилов КХЛ Кубок Гагарина Линус Умарк Сергей Беляев

    Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд высказался после поражения от «Авангарда» (2:7, 1-1 в серии) о втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Я хочу сказать спасибо болельщикам, которые нас поддерживали даже в конце игры. Надеюсь, что наши хоккеисты поверят в себя так же, как верят болельщики.

    Мы играли плохо сегодня. Очень плохо начали матч, потом у нас были шансы вернуться в игру, но мы их не использовали.

    Хотелось обратить внимание, когда пару раз была ситуация – атака в голову Линусу Умарку, и судьи не обратили на это внимание. В начале третьего периода он получил «5+20». Нам сказали, что был удар между ног.

    Главные судьи сами этот эпизод не видели, линейный судья №74 подъехал, сказал, что там было.

    Мы посмотрели видео, две клюшки в стык пошли, и он попал по руке. Это не был удар между ног.

    В принципе, они хорошо отсудили игру, но чуть отпустили эти две ситуации и ошиблись.

    – Вы по-прежнему считаете, что у вас хорошая ситуация вратарями? 

    – Важно то что игроки не помогали нашему вратарю, нам надо сделать так, чтобы игроки стали лучше играть в защите, – сказал Вестерлунд.

    На матче работали арбитры Сергей Беляев и Виктор Гашилов.

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