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    «Ак Барс» – «Амур». Зарипов и Яруллин пропустят матч

    Теги Ак Барс Амур Данис Зарипов КХЛ Кубок Гагарина Альберт Яруллин

    Стал известен состав «Ак Барса» на второй матч 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Амуром».

    Вне состава во второй игре подряд оказался форвард Данис Зарипов. Также игру пропустит защитник Альберт Яруллин, получивший повреждение в первом матче.

    Эмиль Гарипов (Александр Шарыченков)

    Василий Токранов– Рафаэль Батыршин, Роб Клинкхаммер – Владимир Ткачев – Станислав Галиев  

    Андрей Марков – Никита Лямкин, Иржи Секач – Антон Ландер – Джастин Азеведо

    Атте Охтамаа – Роман Манухов, Артем Лукоянов – Андрей Попов – Алексей Потапов

    Михаил Сидоров, Ярослав Косов – Александр Свитов – Александр Бурмистров.

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