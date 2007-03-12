«Ак Барс» – «Амур». Зарипов и Яруллин пропустят матч

Стал известен состав «Ак Барса» на второй матч 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Амуром».
Вне состава во второй игре подряд оказался форвард Данис Зарипов. Также игру пропустит защитник Альберт Яруллин, получивший повреждение в первом матче.
Эмиль Гарипов (Александр Шарыченков)
Василий Токранов– Рафаэль Батыршин, Роб Клинкхаммер – Владимир Ткачев – Станислав Галиев
Андрей Марков – Никита Лямкин, Иржи Секач – Антон Ландер – Джастин Азеведо
Атте Охтамаа – Роман Манухов, Артем Лукоянов – Андрей Попов – Алексей Потапов
Михаил Сидоров, Ярослав Косов – Александр Свитов – Александр Бурмистров.