«Ак Барс» – «Амур». Зарипов и Яруллин пропустят матч

Стал известен состав на второй матч 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции с .

Вне состава во второй игре подряд оказался форвард . Также игру пропустит защитник Альберт Яруллин, получивший повреждение в первом матче.

Эмиль Гарипов (Александр Шарыченков)

Василий Токранов– Рафаэль Батыршин, Роб Клинкхаммер – Владимир Ткачев – Станислав Галиев

Андрей Марков – Никита Лямкин, Иржи Секач – Антон Ландер – Джастин Азеведо

Атте Охтамаа – Роман Манухов, Артем Лукоянов – Андрей Попов – Алексей Потапов

Михаил Сидоров, Ярослав Косов – Александр Свитов – Александр Бурмистров.