Майк Бэбкок: «Вашингтон» смотрел на нас и видел детей. Они отшлепали нас по полной программе»

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок прокомментировал поражение от «Вашингтона» (2:5) в матче регулярного чемпионата .

«Мы понимали, что это особенный день. Они смотрели на нас и видели детей. И мы выглядели как дети. Они отшлепали нас по полной программе.

У нас ничего не получалось. Мы играли медленно, были недостаточно хороши. Они были лучше. В нашей команде мало кто сыграл на должном уровне.

Когда появляются такие уникальные случаи, хочется, чтобы о них остались хорошие воспоминания.

А для этого надо готовиться, играть с полной отдачей. Хорошие воспоминания остаются после победы. В противном случае ничего хорошего не жди», – сказал Бэбкок.