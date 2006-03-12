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    Майк Бэбкок: «Вашингтон» смотрел на нас и видел детей. Они отшлепали нас по полной программе»

    Теги Торонто Вашингтон Майк Бэбкок НХЛ

    Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок прокомментировал поражение от «Вашингтона» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    «Мы понимали, что это особенный день. Они смотрели на нас и видели детей. И мы выглядели как дети. Они отшлепали нас по полной программе.

    У нас ничего не получалось. Мы играли медленно, были недостаточно хороши. Они были лучше. В нашей команде мало кто сыграл на должном уровне.

    Когда появляются такие уникальные случаи, хочется, чтобы о них остались хорошие воспоминания.

    А для этого надо готовиться, играть с полной отдачей. Хорошие воспоминания остаются после победы. В противном случае ничего хорошего не жди», – сказал Бэбкок.

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