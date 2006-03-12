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    Вице-президент «Лады»: «Все гарантийные письма по бюджету на следующий сезон отправлены в КХЛ. Надеюсь, решения об исключении из КХЛ не будет»

    Теги Лада КХЛ Дмитрий Шляхтин

    Вице-президент «Лады» и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал о ситуации с возможным исключением клуба из КХЛ.

    «Все гарантийные письма по бюджету на следующий сезон подписаны и отправлены в КХЛ. Все, что от нас зависит, мы делаем.

    Что касается исключения из лиги, то я думаю, что сейчас там на это смотрят уже немного по-другому. Надеюсь, что такого решения там не будет», – сказал Шляхтин.

    Кроме того, чиновник сообщил «Р-Спорту», что бюджет клуба в сезоне-2018/19 составит 550 млн рублей

    Согласно рейтингу из восьми критериев, КХЛ исключит некоторые клубы по итогам нынешнего сезона.

    В него входят спортивные результаты, посещаемость домашних матчей, телевизионные рейтинги, финансовая стабильность и так далее.

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