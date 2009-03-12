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    НХЛ. Овечкин инвестировал в сеть пиццерий Papa John’s в России

    Теги Вашингтон Александр Овечкин бизнес НХЛ

    Дэвид Абрутин, агент капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, подтвердил информацию о том, что игрок стал соинвестором американской сети пиццерий Papa John’s в России.

    Ранее Кристофер Уинн, президент PJ Western (мастер-франчайзи Papa John’s в России, СНГ и Центральной Европе), заявил, что в конце 2017 года завершил третий раунд инвестиций, в ходе которого привлек 10 миллионов долларов. Инвесторами стали управляющий акционер PJ Western – Global Restaurant Management (GRM) и Овечкин.

    «Александр верит в долгосрочные партнерские отношения, и хоть он пока не думает о завершении спортивной карьеры, но уже задумывается над тем, каким бизнесом хочет заниматься в России», – сказал Абрутин.

    В 2016 году Овечкин снялся в англоязычной рекламе Papa John’s, а в 2017-м стал лицом бренда в России.

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