У экс-форварда «Авангарда» Соботки родилась вторая дочь

Бывший форвард «Авангарда» Владимир Соботка во второй раз стал отцом. О радостном событии в семье накануне сообщила в своем Instagam подруга спортсмена, чешская модель Николь Новотны. У пары родилась дочь. Девочку назвали Виктория Миа Соботка. Судя по всему, мама и ребенок чувствуют себя хорошо, а сам Владимир пристутствовал на родах, как и в первый раз.

Напомним, у хоккеиста уже есть дочь, которую зовут София. Сейчас бывший чешский легионер «Авангарда» играет за океаном в НХЛ. В апреле прошлого года Соботка подписал трехлетний контракт с клубом «Сент-Луис Блюз».