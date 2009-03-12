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    Михал Йордан: «Возможно, сказался долгий перелет, хотя я не ищу оправдания»

    Теги Ак Барс Амур КХЛ Кубок Гагарина Михал Йордан

    Защитник «Амура» Михал Йордан высказался после поражения от «Ак Барса» (0:3) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Насколько были взвинчены, когда проиграли во Владивостоке и могли не попасть в плей-офф?

    – Да, ситуация была не из приятных. Игра сложилась не в нашу сторону, соперник оказался упорным.

    Мы взяли всего очко. Конечно, это давило, но и конкурентам надо было брать очки, на них это также давило. Здорово, что всё сложилось в нашу сторону.

    – Атюшов заявил, что сегодня моментов было один-два. 

    – Мне сложно говорить, они доминировали, у нас мало, что получалось. Гол Влада Ушенина мог нам здорово помочь, но, увы, его отменили.

    Сыграли неважно, возможно, сказался долгий перелёт, хотя я не ищу оправдания. Завтра надо будет сыграть иначе. 

    – Поделитесь как?

    – Я же не тренер, будем ждать указаний. А так, надо больше блокировать бросков, ждать своих моментов и реализовывать их, – сказал Йордан.

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