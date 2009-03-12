Михал Йордан: «Возможно, сказался долгий перелет, хотя я не ищу оправдания»

Защитник «Амура» Михал Йордан высказался после поражения от (0:3) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Насколько были взвинчены, когда проиграли во Владивостоке и могли не попасть в плей-офф?

– Да, ситуация была не из приятных. Игра сложилась не в нашу сторону, соперник оказался упорным.

Мы взяли всего очко. Конечно, это давило, но и конкурентам надо было брать очки, на них это также давило. Здорово, что всё сложилось в нашу сторону.

– Атюшов заявил, что сегодня моментов было один-два.

– Мне сложно говорить, они доминировали, у нас мало, что получалось. Гол Влада Ушенина мог нам здорово помочь, но, увы, его отменили.

Сыграли неважно, возможно, сказался долгий перелёт, хотя я не ищу оправдания. Завтра надо будет сыграть иначе.

– Поделитесь как?

– Я же не тренер, будем ждать указаний. А так, надо больше блокировать бросков, ждать своих моментов и реализовывать их, – сказал Йордан.