Дмитрий Кагарлицкий: «У меня абсолютно нет претензий к судейству»

Нападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий ответил на вопросы после поражения от (3:4 ОТ) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– С каким счетом вы собираетесь выиграть серию?

– Время покажет. Мы сейчас настраиваемся на второй матч. Надо побеждать и от этого отталкиваться. Сначала надо выиграть хотя бы один матч, а потом должно пойти.

– Смущает количество штрафного времени?

– Это хоккей, так получилось. Я не судья. Со стороны игрока не очень приятно играть в меньшинстве. Могу только так сказать.

– СКА играл настолько чисто, что остался без штрафа?

– Вы со стороны смотрели, вам виднее. У меня абсолютно нет претензий.

Есть специально обученные люди, которые проводят матч, сверху тоже смотрят. Я не уполномочен ни обсуждать, ни критиковать решения судей.

– В первом периоде СКА доминировал, но вы не посыпались.

– Мы ожидали этого. Знали, что будет полный стадион, команда проводила дома первую игру.

Ждали давления, были к этому готовы. Можно сказать, что стояла задача выстоять в первые 10 минут, чтобы потом постараться навязать свою игру.

– Не показалось, что СКА где-то даже пижонил?

– Они мастера, могут себе позволить. Мы старались быть нацеленными на ворота, а они хотели, возможно, где-то забить красиво.

Это хоккей. Кто как хочет, так и пытается забить. Они выбирают такую тактику, мы другую.

– Слух, что Гулявцеву не предлагают новый контракт, дополнительно сплачивает команду? Вообще видели такую новость?

– Я не знаю эту ситуацию и не хочу ее комментировать. Команда играет и бьется за Гулявцева.

Мы очень уважаем тренера, ценим его вклад в команду. Я даже не хочу это обсуждать. Думаю, это просто сплетни. Мы команда и настроены воевать за нашего тренера.

– За третий период и овертайм у – два броска. Это проблема нападения?

– СКА играл очень активно. Мы чуть-чуть прижались к воротам в третьем периоде, но забили. Значит, все делали правильно. В овертайме у нас было два удаления.

В меньшинстве тяжело бросать по воротам. Если выстояли – игра бы выровнялась, и мы бы стали больше бросать.

Возможно, и удаление заработали бы. Но что обсуждать: игра закончилась, готовимся к следующей.

– Игорь Гераськин выразил уверенность, что «Северсталь» сильнее сборной Германии.

– Я играл против нее за олимпийскую сборную. «Северсталь» точно выглядела бы не хуже той сборной.

На Олимпиаде я не был и судить не могу. Игра как минимум была бы равной, а так, возможно, бы победили, – рассказал Кагарлицкий.