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    Станислав Гареев о настрое «Авангарда» выиграть вторую игру: «Ну, пусть попробуют»

    Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Станислав Гареев Андрей Кареев

    Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев дал комментарий после победы над «Авангардом» (6:4, 1-0 в серии) в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

    – В плей-офф так нельзя играть, столько пропускать. Будем исправляться.

    – Что случилось после того, как забили три шайбы?

    – Они начали активнее играть, в большинстве забили. От нас немножко удача отвернулась.

    – Это ваш второй гол в КХЛ, на удачу бросали?

    – Конечно, просто бросил, она зашла. Нашла место в очке у него.

    – Когда команда четыре шайбы пропускает, что тренер говорит?

    – Главное, что первый матч дома выиграли.

    – Кареев и во время игры нервничал, и в раздевалке?

    – Я не видел, что он нервничал. 

    – Он психовал.

    – Бывает, ничего страшного. Первая игра всего.

    – Есть силы на следующую игру? «Авангард» говорит, что будет злее и вытащит игру.

    – Ну, пусть попробуют, – сказал Гареев.

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