Станислав Гареев о настрое «Авангарда» выиграть вторую игру: «Ну, пусть попробуют»

Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев дал комментарий после победы над «Авангардом» (6:4, 1-0 в серии) в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.
– В плей-офф так нельзя играть, столько пропускать. Будем исправляться.
– Что случилось после того, как забили три шайбы?
– Они начали активнее играть, в большинстве забили. От нас немножко удача отвернулась.
– Это ваш второй гол в КХЛ, на удачу бросали?
– Конечно, просто бросил, она зашла. Нашла место в очке у него.
– Когда команда четыре шайбы пропускает, что тренер говорит?
– Главное, что первый матч дома выиграли.
– Кареев и во время игры нервничал, и в раздевалке?
– Я не видел, что он нервничал.
– Он психовал.
– Бывает, ничего страшного. Первая игра всего.
– Есть силы на следующую игру? «Авангард» говорит, что будет злее и вытащит игру.
– Ну, пусть попробуют, – сказал Гареев.