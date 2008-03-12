Станислав Гареев о настрое «Авангарда» выиграть вторую игру: «Ну, пусть попробуют»

Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев дал комментарий после победы над «Авангардом» (6:4, 1-0 в серии) в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

– В плей-офф так нельзя играть, столько пропускать. Будем исправляться.

– Что случилось после того, как забили три шайбы?

– Они начали активнее играть, в большинстве забили. От нас немножко удача отвернулась.

– Это ваш второй гол в КХЛ, на удачу бросали?

– Конечно, просто бросил, она зашла. Нашла место в очке у него.

– Когда команда четыре шайбы пропускает, что тренер говорит?

– Главное, что первый матч дома выиграли.

– Кареев и во время игры нервничал, и в раздевалке?

– Я не видел, что он нервничал.

– Он психовал.

– Бывает, ничего страшного. Первая игра всего.

– Есть силы на следующую игру? «Авангард» говорит, что будет злее и вытащит игру.

– Ну, пусть попробуют, – сказал Гареев.