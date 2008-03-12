Евгений Попихин: «Вспоминаю Лёшу Черепанова — большущий игрок. Сейчас он мог быть звездой НХЛ»

Главный тренер «СКА-Невы» Евгений Попихин поделился воспоминаниями о работе с Алексеем Черепановым во время МЧМ-2007.

– Ещё один броский сценарий в жизни команды этого сезона – МЧМ. С какими чувствами провожали своих ребят в Баффало?

– Конечно, приятно, когда ребята попадают в сборную. И я скажу, что не за красивые глаза их туда взяли. Они действительно работали с самого начала, старались. И если игрок попадает в сборную, то это интересно: ты начинаешь следить за его развитием. Да, сам чемпионат мира не так удачно сложился для ребят, но они всё это почувствовали на себе, и это хорошая школа для них. Они увидели, что есть другой хоккей. Чемпионат мира – это другая интенсивность, другая борьба, другой уровень. Этот турнир дает толчок для ребят. И если ты правильно воспримешь все уроки, которые он тебе преподнес, тебя ждёт хорошая перспектива. Это всё равно опыт, хоть и негативный. Бывали же провалы, мы не всегда выигрывали МЧМ. После поражений игроки всё равно занимали свое место в большом хоккее. Так что это в любом случае была хорошая школа.

Я, например, вспоминаю, как в 2007 я работал со сборной на чемпионате мира в Швеции. Недавно вот чисто для себя посмотрел, освежил в памяти: в символической сборной того турнира были ребята, которые сейчас феерят в НХЛ – Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз… И Лёша Черепанов. Большущий игрок. Вот сейчас вспоминаю… Жалко, что всё так сложилось, царство ему небесное! Очень сильный был хоккеист. Если бы сейчас он играл, то был бы в НХЛ и входил бы там в число звёзд. Великолепный игрок был…