Алексей Бадюков: «В игре с «Ак Барсом» «Салават» показал, что готов поддавливать»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина и хоккейный эксперт Алексей Бадюков поделился ожиданиями от первого матча ¼ финала Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом».

«Неожиданная пара для первого раунда. Перед сезоном немногие ждали такого противостояния в первом раунде. Команды из одного дивизиона, «Салават» в конце сезона смог опередить «Авангард». Учитывая, что этот дивизион был не очень сильным, «Авангард» обрушился на дно восьмёрки, да и вообще чудом попал в плей-офф. Помогла «Сибирь», проигравшая «Трактору» в последний день. «Авангард» и сам чуть не оставил себя без плей-офф, он проигрывал «Барысу» 1:3 по ходу встречи. А победный гол забил за минуту до конца.

Физическая готовность у обеих команд прекрасная, на мой взгляд. Поскольку первая встреча проходит в Уфе, жду активной игры от «Салавата». В четверг в матче с «Ак Барсом» он показал, что готов поддавливать, причём не только в большинстве, но и в игре 5 на 5.

«Авангард» сыграет предельно аккуратно. Если он ввяжется в хоккей туда-сюда, то точно проиграет. В этом плане «Салават» сильнее. Но и так уфимцы должны побеждать в первой игре. Поинтереснее они, большинство хорошее. Умарк в порядке», – приводит слова Бадюкова «Рейтинг букмекеров».