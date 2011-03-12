Андрей Зюзин: ««За Уфу — контракт Умарка, за Омск — эффект последней подножки»

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин рассказал об ожиданиях от противостояния уфимского клуба с омским «Авангардом» в ¼ финала Восточной конференции.

«Нет сомнений, что пара «Салават» – «Авангард» – главная на Востоке. И не потому что Уфа – родной город, а по потенциалу этого противостояния.

Соглашусь с главным тренером «Салавата» Эрккой Вестерлундом, который назвал «Авангард» сильнейшим из всех возможных соперников по качеству состава. При этом я уточнил бы фразу финна – сильнейшим после самого «Салавата». Это ключевое уточнение.

В последнее время «Салават» меньше говорит, но больше делает. Учитывая российский и в частности башкирский менталитет, это очень правильно.

Также, на мой взгляд, крайне вовремя состоялось подписание нового контракта с Умарком, причем, судя по прессе, на достаточно экономичных условиях. Мне кажется, психологически это подписание раскрепощает шведского лидера команды, дает ему сигнал, что Башкирия в него верит. Очень грамотно!

Помню, что в свое время такой ход отлично сработал с «Детройтом» и Дацюком. Перед стартом плей-офф красно-белые дали российскому центру новый контракт, и он привел команду к победе в Кубке Стэнли. Так что здесь Уфа держит в уме именно детройтский сценарий

Но меня беспокоит эффект «последней подножки». «Авангард» влетел в плей-офф уже на флажке и вопреки всем раскладам. В такой ситуации команда чувствует себя раскрепощенной, идет эмоциональный подъем, вырастают крылья», – приводит слова Зюзина Russia-hockey.