Вилле Лаюнен: «На ЦСКА оказывается большее давление. «Спартак» должны показать все, на что способен»

Защитник “ ” Вилле Лаюнен дал комментарий в преддверии старта серии первого раунда Кубка Гагарина против ЦСКА.

– хорошая команда, и мы должны быть готовы. Мы должны показывать все, на что способны, в каждом игровом моменте.

Мы играем со второй командой лиги, каждая маленькая деталь будет иметь значение.

Как провели лишний день перед плей-офф? Отдыхали. Не думаю, что это нам принесло какие-то преимущества. Ситуация одинакова для всех. Это самая важная игра года.

Конечно, на ЦСКА оказывается большее давление, потому что они стали вторыми в конференции, а мы заняли седьмое место.

Нам же остается показать все, на что мы способны, и наслаждаться игрой», – сказал Лаюнен.