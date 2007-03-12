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    Вилле Лаюнен: «На ЦСКА оказывается большее давление. «Спартак» должны показать все, на что способен»

    Теги ЦСКА Спартак КХЛ Кубок Гагарина Вилле Лаюнен

    Защитник “Спартака” Вилле Лаюнен дал комментарий в преддверии старта серии первого раунда Кубка Гагарина против ЦСКА.

    «ЦСКА – хорошая команда, и мы должны быть готовы. Мы должны показывать все, на что способны, в каждом игровом моменте.

    Мы играем со второй командой лиги, каждая маленькая деталь будет иметь значение. 

    Как провели лишний день перед плей-офф? Отдыхали. Не думаю, что это нам принесло какие-то преимущества. Ситуация одинакова для всех. Это самая важная игра года.

    Конечно, на ЦСКА оказывается большее давление, потому что они стали вторыми в конференции, а мы заняли седьмое место.

    Нам же остается показать все, на что мы способны, и наслаждаться игрой», – сказал Лаюнен.

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