Лукаш Радил: «Подписать контракт в НХЛ – это моя мечта»

Нападающий «Спартака» Лукаш Радил рассказал, что мечтает поиграть в НХЛ.

«Подписать контракт в НХЛ – это моя мечта, мне бы очень этого хотелось. Ждем конца сезона, после его завершения буду принимать решение.

Было очень сложно перестроиться после возвращения в Москву, все-таки с Южной Кореей шесть часов разницы. Три-четыре дня мне потребовалось.

Мы проиграли канадцам в матче за бронзу, потому что уже не было эмоций после полуфинала. Мы провели плохой матч, не играли в свой хоккей», – сказал Радил.