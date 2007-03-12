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    Лукаш Радил: «Подписать контракт в НХЛ – это моя мечта»

    Теги Спартак сборная Чехии НХЛ КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Лукаш Радил

    Нападающий «Спартака» Лукаш Радил рассказал, что мечтает поиграть в НХЛ.

    «Подписать контракт в НХЛ – это моя мечта, мне бы очень этого хотелось. Ждем конца сезона, после его завершения буду принимать решение.

    Было очень сложно перестроиться после возвращения в Москву, все-таки с Южной Кореей шесть часов разницы. Три-четыре дня мне потребовалось.

    Мы проиграли канадцам в матче за бронзу, потому что уже не было эмоций после полуфинала. Мы провели плохой матч, не играли в свой хоккей», – сказал Радил.

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