Терещенко хочет остаться в московском «Динамо», но у него есть предложения от других клубов

Валерий Матвеев, агент нападающего московского Алексея Терещенко, рассказал о вариантах игрока для продолжения карьеры.

«На сегодняшний момент «Динамо» не выходило с предложением о продлении контракта.

Сам Алексей хотел бы продолжить карьеру в родном клубе, он – динамовец, не хотелось бы никуда переезжать.

Карьеру он заканчивать не собирается, есть еще силы и опыт.

У Алексея есть предложения от других клубов , но пока их рассматривать даже не хочется. Приоритетом самого игрока является «Динамо», – сообщил Матвеев.

В нынешнем сезоне 37-летний форвард набрал 9 (2+7) очков в 27 матчах.