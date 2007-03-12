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    Терещенко хочет остаться в московском «Динамо», но у него есть предложения от других клубов

    Теги возможные переходы Алексей Терещенко КХЛ Динамо Валерий Матвеев

    Валерий Матвеев, агент нападающего московского «Динамо» Алексея Терещенко, рассказал о вариантах игрока для продолжения карьеры.

    «На сегодняшний момент «Динамо» не выходило с предложением о продлении контракта.

    Сам Алексей хотел бы продолжить карьеру в родном клубе, он – динамовец, не хотелось бы никуда переезжать.

    Карьеру он заканчивать не собирается, есть еще силы и опыт.

    У Алексея есть предложения от других клубов КХЛ, но пока их рассматривать даже не хочется. Приоритетом самого игрока является «Динамо», – сообщил Матвеев.

    В нынешнем сезоне 37-летний форвард набрал 9 (2+7) очков в 27 матчах.

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