Эркка Вестерлунд: «У «Авангарда» лучшие игроки из всех возможных соперников»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд ответил на вопросы в преддверии старта серии первого раунда Кубка Гагарина против .

– Как идет подготовка к «Авангарду»? Отличается ли подготовка от той, что была в течение всего сезона?

– Это лучшее время сезона, это время плей-офф. Оно играет самую важную роль.

Мы шли к этому несколько месяцев. Все становится гораздо проще. Ничего нового.

– Как изменится быт команды? Может, будет больше правил для игроков.

– Это плей-офф. Настало время выйти на лед и показать свою игру. Хоккеисты знают, как играть.

Это больше вопросы психологии – насколько мы сильны. Мы сражались в каждом матче и в каждом моменте, подходя к этому времени.

– Что можете сказать об «Авангарде»? Правильным ли будет утверждение, что это самый удобный из возможных соперников?

– Все команды хороши. У Омска лучшие игроки из всех возможных соперников. Это будет тяжелая серия.

– Перед началом плей-офф были переподписаны контракты с Умарком и Солодухиным. Это было ваше решение?

– Тренерская работа и построение команды – разные процессы. Мы – тренеры. Мы сконцентрированы на плей-офф, сейчас это самое важное, – заявил Вестерлунд.