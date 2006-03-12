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    Эркка Вестерлунд: «У «Авангарда» лучшие игроки из всех возможных соперников»

    Теги Авангард Салават Юлаев Эркка Вестерлунд КХЛ Кубок Гагарина

    Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд ответил на вопросы в преддверии старта серии первого раунда Кубка Гагарина против «Авангарда».

    – Как идет подготовка к «Авангарду»? Отличается ли подготовка от той, что была в течение всего сезона?

    – Это лучшее время сезона, это время плей-офф. Оно играет самую важную роль.

    Мы шли к этому несколько месяцев. Все становится гораздо проще. Ничего нового.

    – Как изменится быт команды? Может, будет больше правил для игроков.

    – Это плей-офф. Настало время выйти на лед и показать свою игру. Хоккеисты знают, как играть.

    Это больше вопросы психологии – насколько мы сильны. Мы сражались в каждом матче и в каждом моменте, подходя к этому времени.

    – Что можете сказать об «Авангарде»? Правильным ли будет утверждение, что это самый удобный из возможных соперников?

    – Все команды хороши. У Омска лучшие игроки из всех возможных соперников. Это будет тяжелая серия.

    – Перед началом плей-офф были переподписаны контракты с Умарком и Солодухиным. Это было ваше решение?

    – Тренерская работа и построение команды – разные процессы. Мы – тренеры. Мы сконцентрированы на плей-офф, сейчас это самое важное, – заявил Вестерлунд.

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