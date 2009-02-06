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    НХЛ. Макдэвид активировал все бонусы высшей категории и заработал 850 тыс долларов

    Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид

    Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился 5 (4+1) очками в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

    Таким образом, после этой игры Макдэвид активировал сразу несколько бонусов высшей категории.

    За достижение отметки в 20 голов и 60 очков в сезоне канадец заработал 425 тысяч долларов.

    Кроме этого, еще 425 тыс долларов Макдэвид получил за попадание на Матч звезд и за 35 голевых передач. 

    В результате нападающий активировал все четыре бонуса категории А и заработал 850 тыс долларов.

    В текущем сезоне форвард набрал 61 (21+40) балл.

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