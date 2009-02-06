НХЛ. Макдэвид активировал все бонусы высшей категории и заработал 850 тыс долларов

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился 5 (4+1) очками в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».
Таким образом, после этой игры Макдэвид активировал сразу несколько бонусов высшей категории.
За достижение отметки в 20 голов и 60 очков в сезоне канадец заработал 425 тысяч долларов.
Кроме этого, еще 425 тыс долларов Макдэвид получил за попадание на Матч звезд и за 35 голевых передач.
В результате нападающий активировал все четыре бонуса категории А и заработал 850 тыс долларов.
В текущем сезоне форвард набрал 61 (21+40) балл.